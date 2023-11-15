Тайка Вайтити не будет снимать «Тора 5»

В интервью Business Insider Тайка Вайтити подтвердил, что не вовлечен в работу над «Тором 5»: «Я планирую сосредоточиться на других фильмах».

Вайтити снял последние две части «Тора»: «Рагнарек» и «Любовь и гром». Картина о конце света, показанная кризисом среднего возраста, аудитории понравилась, а вот «Тор 4» получил самый низкий рейтинг среди всех картин Marvel о громовержце.

«Тор: Любовь и гром» рассказывает о становлении Могучего Тора — бывшей возлюбленной бога грома Джейн Фостер и одержимом пути мести злодея Горра.