На Wink cостоялась премьера сериала «Тайны Карениной»: расписание релиза эпизодов

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Сегодня, 17 июля на платформах Wink и KION состоялась премьера сериала «Тайны Карениной». Проект представляет собой поминутную реконструкцию событий дня гибели Анны Карениной.

В документальной части сериала эксперты обсуждают роман Толстого, а в художественной известные актеры проходят пробы в несуществующую экранизацию романа.

В «Тайне Карениной» снялись Софья Володчинская, Анастасия Куимова, Полина Гухман, Анастасия Крылова, Анастасия Дворянская, Анастасия Мишина, Василиса Перелыгина, Евгения Ивашова, Мария Мацель и Софья Гершевич.

Расписание релиза эпизодов сериала «Тайны Карениной»