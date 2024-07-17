Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Тайны Карениной сериал: дата выхода серий, актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:25

1 мин.

На Wink cостоялась премьера сериала «Тайны Карениной»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Тайны Карениной»
Фото Кадр со съемок сериала «Тайны Карениной»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 17 июля на платформах Wink и KION состоялась премьера сериала «Тайны Карениной». Проект представляет собой поминутную реконструкцию событий дня гибели Анны Карениной.

В документальной части сериала эксперты обсуждают роман Толстого, а в художественной известные актеры проходят пробы в несуществующую экранизацию романа.

В «Тайне Карениной» снялись Софья Володчинская, Анастасия Куимова, Полина Гухман, Анастасия Крылова, Анастасия Дворянская, Анастасия Мишина, Василиса Перелыгина, Евгения Ивашова, Мария Мацель и Софья Гершевич.

Расписание релиза эпизодов сериала «Тайны Карениной»

1 серия 17 июля
2 серия 17 июля
3 серия 24 июля
4 серия 24 июля
5 серия 31 июля
6 серия 31 июля
Рецензия на&nbsp;фильм Онегин, 2024. Рецензия на фильм «Онегин»: какой получилась экранизация Сарика Андреасяна

Сериалы
1
0
Новости холдинга
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Пытавшегося угнать самолет ВКС России экс-командира ВСУ выпустили из СИЗО
Тяжелоатлет из США выступит на Олимпиаде, несмотря на обнаруженный допинг
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее