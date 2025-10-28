Видео
Тело Дженнифер фильм: продолжение, новая часть — Меган Фокс
Фильмы и сериалы

28 октября, 16:25

1 мин.

Хоррор «Тело Дженнифер» с Меган Фокс получит продолжение

Евгений Плитин
Автор
Кадр из фильма «Тело Дженнифер», реж. К. Кусама, Fox Atomic
Фото Кадр из фильма «Тело Дженнифер», реж. К. Кусама, Fox Atomic

Режиссер Карин Кусама поделилась с Deadline информацией о работе над продолжением фильма ужасов «Тело Дженнифер».

«Я знаю, что Дьябло Коуди (сценаристка первой ленты, — прим. ред.) сейчас работает над сценарием, и мне не терпится узнать, что из всего этого выйдет, — сказала Кусама. — Я знаю кое-что о сюжете, но не буду ничего раскрывать, скажу лишь, что он звучит весело и безумно, как и первый фильм. И я не сомневаюсь, что Дьябло сделает с ним что-то совершенно невероятное».

В «Теле Дженнифер» рассказывалась история двух лучших подруг, в одну из которых (Меган Фокс) вселился демон, убивающий парней. Другая девушка (Аманда Сайфред) старалась разными способами помешать суккубу убивать одноклассников.

Фильм не снискал славы сразу после выхода на экраны, однако со временем нашел свою аудиторию и обрел культовый статус.

«Я так благодарна за то, что эта картина смогла найти свою аудиторию, пусть это случилось не в то время, на которое мы изначально надеялись и рассчитывали, но я так рада тому, что эта работа продолжает находить отклик у людей», — рассказала Карин Кусама.

Ожидается также, что к своим ролям вернутся Меган Фокс и Аманда Сайфред.

