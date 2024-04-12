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Темная материя 1 сезон: дата выхода серий, где смотреть, трейлер, актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:35

1 мин.

Дата выхода сериала «Темная материя»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Темная материя»
Фото Кадр из сериала «Темная материя»
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8 мая на Apple TV состоится премьера многосерийного фантастического триллера «Темная материя».

По сюжету проекта физик Джейсон Дессен попадает в другую версию свой жизни. Стремясь назад к своей семье, он проходит через параллельные реальности, в которых сталкивается с альтернативными версиями самого себя.

В сериале снялись Дженнифер Коннелли, Джоэл Эдгертон, Оакс Фигли, Алиси Брага, Джимми Симпсон, Дайо Окенийи, Аманда Бругел и Джимми Стикс.

Расписание релиза эпизодов сериала «Темная материя»

1 серия 8 мая
2 серия 8 мая
3 серия 15 мая
4 серия 22 мая
5 серия 29 мая
6 серия 5 июня
7 серия 12 июня
8 серия 19 июня
9 серия 26 июня
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