Дата выхода сериала «Темная материя»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 12:35
8 мая на Apple TV состоится премьера многосерийного фантастического триллера «Темная материя».
По сюжету проекта физик Джейсон Дессен попадает в другую версию свой жизни. Стремясь назад к своей семье, он проходит через параллельные реальности, в которых сталкивается с альтернативными версиями самого себя.
В сериале снялись Дженнифер Коннелли, Джоэл Эдгертон, Оакс Фигли, Алиси Брага, Джимми Симпсон, Дайо Окенийи, Аманда Бругел и Джимми Стикс.
|1 серия
|8 мая
|2 серия
|8 мая
|3 серия
|15 мая
|4 серия
|22 мая
|5 серия
|29 мая
|6 серия
|5 июня
|7 серия
|12 июня
|8 серия
|19 июня
|9 серия
|26 июня