Сериал «Темная материя» продлен на 2 сезон

Apple TV+ продлил научно-фантастический сериал «Темная материя» на второй сезон. Проект рассказывает об учителе физики Джейсоне, который попадает в альтернативную версию своей жизни и стремится вернуться домой.

«Темная материя» — адаптация одноименного романа Блейка Крауча. Писатель также выступил шоураннером сериала.

«Спасибо всем, кто смотрел первый сезон — как поклонникам книг, так и новым поклонникам — и, конечно, нашим партнерам из Apple и Sony, моему замечательному партнеру-продюсеру Мэтту Толмаку, нашему потрясающему актерскому составу и съемочной группе, а также прекрасному городу Чикаго — вы были так добры к нам», — поблагодарил Крауч.

Шоураннер добавил, что в процессе написания и съемок первого сезона команда проекта пришла к выводу, что одного сезона недостаточно для того, чтобы рассказать историю во всей ее полноте: «Мы лишь поверхностно коснулись персонажей, которые борются за выживание и ищут дорогу домой через ландшафт умопомрачительных реальностей. Увидимся в ящике (отсылка к изобретению главного героя. — Прим. «СЭ»)».

Дата выхода второго сезона «Темной материи» пока неизвестна.