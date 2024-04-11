Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Тень Чикатило сериал 2024: где смотреть все серии онлайн
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:15

1 мин.

Где смотреть сериал «Тень Чикатило»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Тень Чикатило».
Фото Кадр из сериала «Тень Чикатило»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

4 апреля состоялась премьера сериала «Тень Чикатило». Многосерийный проект представляет собой спин-офф сериала «Чикатило» 2021 года, главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев.

В продолжении сериала следственная группа отправляется в Иркутскую область для расследования дела «ангарского маньяка».

В «Тени Чикатило» снялись Федор Лавров, Дмитрий Нагиев, Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Евгений Шириков, Мария Ахметзянова, Георгий Мартиросьян и Анна Бегунова.

Все эпизоды сериала «Тень Чикатило» выйдут на платформе Okko. На данный момент к просмотру доступны две серии проекта. Премьера третьего эпизода состоится 18 апреля.

Тень Чикатило, Okko. Дата выхода сериала «Тень Чикатило»: расписание релиза эпизодов
Сериалы
0
Новости холдинга
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada