Где смотреть сериал «Тень Чикатило»

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4 апреля состоялась премьера сериала «Тень Чикатило». Многосерийный проект представляет собой спин-офф сериала «Чикатило» 2021 года, главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев.

В продолжении сериала следственная группа отправляется в Иркутскую область для расследования дела «ангарского маньяка».

В «Тени Чикатило» снялись Федор Лавров, Дмитрий Нагиев, Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Евгений Шириков, Мария Ахметзянова, Георгий Мартиросьян и Анна Бегунова.

Все эпизоды сериала «Тень Чикатило» выйдут на платформе Okko. На данный момент к просмотру доступны две серии проекта. Премьера третьего эпизода состоится 18 апреля.