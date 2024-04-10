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Тень Чикатило сериал: актеры и роли, кто снялся
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:45

1 мин.

Кто снялся в сериале «Тень Чикатило» про ангарского маньяка

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Тень Чикатило»
Фото Кадр из сериала «Тень Чикатило»
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4 апреля на платформе Okko состоялась премьера первого эпизода сериала «Тень Чикатило». Спин-офф «Чикатило» рассказывает о следственной группе, которая отправляется в Иркутскую область для расследования дела «ангарского маньяка».

Режиссерами кровавого продолжения выступили Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили.

В «Тени Чикатило» снялись Федор Лавров (Михаил Попков), Дмитрий Нагиев (Андрей Чикатило), Николай Козак (полковник Александр Ковалев), Дмитрий Власкин (психолог Виталий Витвицкий), Юлия Афанасьева (старший лейтенант Ирина Овсянникова), Олег Каменщиков (майор Эдуард Липягин), Евгений Шириков (майор ФСБ Олег Горюнов), Мария Ахметзянова (Алена Синельникова), Георгий Мартиросьян (заместитель министра МВД СССР Владимир Панкратович), Анна Бегунова (Викуля), Валерия Богданова (Санька) и Дарья Бурлюкало (Зина).

Премьера второго эпизода сериала «Тень Чикатило» пройдет 11 апреля.

Тень Чикатило, Okko. Дата выхода сериала «Тень Чикатило»: расписание релиза эпизодов

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