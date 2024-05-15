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Тенцинг: о чем фильм, создатели, актеры — Уиллем Дефо и Том Хиддлстон
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Apple приобрела международные права на драму «Тенцинг» с Томом Хиддлстоном и Уиллемом Дефо

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Высотка»
Фото Кадр из фильма «Высотка»
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Издание Variety сообщает, что компания Apple Original Films приобрела международные права на драму «Тенцинг», рассказывающую о восхождении на Эверест. На данный момент известно, что в актерский состав фильма вошли Уиллем Дефо и Том Хиддлстон.

Хиддлстон сыграет в картине новозеландца Эдмунда Хиллари, а Уиллем Дефо — руководителя английской экспедиции полковника Джона Ханта.

Режиссером проекта выступит Дженнифер Пидом («Реки»), а за сценарий картины отвечает Люк Дэвис («Лев»). Они же будут продюсировать драму вместе с Лиз Уоттс, Эмилем Шерманом и Иеном Каннингом.

Сюжет проданного на Каннском кинорынке фильма сосредоточен на шерпе Тенцинге Норгее, который в 1953 году первым из альпинистов покорил высочайшую вершину мира. Сейчас проходит кастинг на главную роль.

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