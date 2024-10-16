Дата выхода 2-го сезона сериала «Терапия»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 13:05
Сегодня, 16 октября на Apple TV+ состоялась премьера первых двух эпизодов второго сезона сериала «Терапия». Проект рассказывает о психотерапевте Джимми, которого выбивает из колеи потеря жены. На работе главный герой перестает придерживаться врачебной этики, но, как ни странно, его клиентам это помогает.
Однако старший терапевт и коллега Джимми Пол, страдающий болезнью Паркинсона, не разделяет подобного подхода к работе.
В сериале «Терапия» снялись Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Джессика Уильямс, Майкл Юри, Люк Тенни, Лукита Максвелл, Криста Миллер, Тед МакГинли, Хайди Гарднер и Девин Норик.
|1 серия
|16 октября
|2 серия
|16 октября
|3 серия
|23 октября
|4 серия
|30 октября
|5 серия
|6 ноября
|6 серия
|13 ноября
|7 серия
|20 ноября
|8 серия
|27 ноября
|9 серия
|4 декабря
|10 серия
|11 декабря
|11 серия
|18 декабря
|12 серия
|25 декабря