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Тейлор Свифт The Eras Tour 2024: дата цифрового релиза, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

5 марта, 16:45

1 мин.

Disney+ показал трейлер расширенной версии фильма-концерта Тейлор Свифт The Eras Tour

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма-концерта The Eras Tour.
Фото Кадр из фильма-концерта The Eras Tour
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Disney+ опубликовал трейлер расширенной версии фильма-концерта Тейлор Свифт The Eras Tour. Проект собрал в мировом прокате больше 261 миллиона долларов и был номинирован на «Золотой глобус» за кинематографические и кассовые достижения.

Концепция шестого концертного тура (и, следовательно, отражающего его фильма) Тейлор Свифт заключается в ретроспективе дискографии певицы и автора песен, представленной в 10 различных актах.

Премьера фильма-концерта Тейлор Свифт The Eras Tour пройдет 14 марта на Disney+.

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