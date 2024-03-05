Disney+ показал трейлер расширенной версии фильма-концерта Тейлор Свифт The Eras Tour

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Disney+ опубликовал трейлер расширенной версии фильма-концерта Тейлор Свифт The Eras Tour. Проект собрал в мировом прокате больше 261 миллиона долларов и был номинирован на «Золотой глобус» за кинематографические и кассовые достижения.

Концепция шестого концертного тура (и, следовательно, отражающего его фильма) Тейлор Свифт заключается в ретроспективе дискографии певицы и автора песен, представленной в 10 различных актах.

Премьера фильма-концерта Тейлор Свифт The Eras Tour пройдет 14 марта на Disney+.