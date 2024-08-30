Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Тихое место Азраэль фильм 2024: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Хоррор «Тихое место: Азраэль» выйдет в российский прокат 3 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Тихое место: Азраэль»
Фото Кадр из фильма «Тихое место: Азраэль»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

3 октября в российских кинотеатрах пройдет премьера хоррора «Тихое место: Азраэль». Режиссером фильма выступил И.Л. Кац («Призраки усадьбы Блай»), а сценарий картины написал Саймон Баррет («Годзилла и Конг: Новая империя»).

По сюжету проекта община язычников похищает женщину по имени Азраэль, чтобы принести в жертву. Ей удается сбежать. Выбравшись на свободу, главная героиня решает отомстить, положив конец культу.

В фильме снялись Самара Уивинг, Виктория Кармен Сонн, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Винсент Виллестранд, Себастьян Булл Сарнинг, Реа Лест, Ээро Милонофф, Питер Кристофферсен, Люси Жан Мартин и Катариина Унт.

Трейлер фильма «Тихое место: Азраэль»

Ужасающий 3, 2024. Вышел трейлер фильма «Ужасающий 3»

Фильмы
0
Новости холдинга
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже