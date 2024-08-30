Хоррор «Тихое место: Азраэль» выйдет в российский прокат 3 октября

Читайте нас в

3 октября в российских кинотеатрах пройдет премьера хоррора «Тихое место: Азраэль». Режиссером фильма выступил И.Л. Кац («Призраки усадьбы Блай»), а сценарий картины написал Саймон Баррет («Годзилла и Конг: Новая империя»).

По сюжету проекта община язычников похищает женщину по имени Азраэль, чтобы принести в жертву. Ей удается сбежать. Выбравшись на свободу, главная героиня решает отомстить, положив конец культу.

В фильме снялись Самара Уивинг, Виктория Кармен Сонн, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Винсент Виллестранд, Себастьян Булл Сарнинг, Реа Лест, Ээро Милонофф, Питер Кристофферсен, Люси Жан Мартин и Катариина Унт.