Хоррор «Тихое место: День первый» выйдет 28 июня

28 июня пройдет премьера картины Майкла Сарноски («Свинья») «Тихое место: День первый». Проект представляет собой одновременно и приквел, и спин-офф серии фильмов «Тихое место».

Действие картины разворачивается в первый день после того, как на Земле появляются таинственные инопланетные монстры. Будучи абсолютно слепыми, они обладают обостренным слухом, который помогает им находить своих жертв.

В фильме снялись Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Джимон Хонсу, Алекс Вулф, Теа Батлер и Дженнифер Вудворд.

«Тихое место: День первый» выйдет в мировой прокат 28 июня.