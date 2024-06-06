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Тихое место День первый 2024: дата выхода и трейлер, сюжет и актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

1 мин.

Хоррор «Тихое место: День первый» выйдет 28 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
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28 июня пройдет премьера картины Майкла Сарноски («Свинья») «Тихое место: День первый». Проект представляет собой одновременно и приквел, и спин-офф серии фильмов «Тихое место».

Действие картины разворачивается в первый день после того, как на Земле появляются таинственные инопланетные монстры. Будучи абсолютно слепыми, они обладают обостренным слухом, который помогает им находить своих жертв.

В фильме снялись Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Джимон Хонсу, Алекс Вулф, Теа Батлер и Дженнифер Вудворд.

«Тихое место: День первый» выйдет в мировой прокат 28 июня.

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