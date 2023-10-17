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Сегодня, 17:20

Тимоти Шаламе ловит Хью Гранта в новом трейлере фильма «Вонка»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Вонка».
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«Все хорошее в этом мире начинается с мечты». Warner Bros. Pictures опубликовал новый трейлер фильма Пола Кинга («Приключения Паддингтона») «Вонка» с Тимоти Шаламе, в котором главный герой ловит выдающегося представителя племени умпа-лумпы (Хью Грант), считает себя волшебником и идет к открытию самой известной шоколадной фабрики в мире.

Картина «Вонка» представляет собой приквел фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года. Одним из продюсеров проекта выступает Дэвид Хейман, известный по работе над всеми частями «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей».

В картине «Вонка» снялись Оливия Колман, Кигэн-Майкл Ки, Ракхи Тхакрар, Салли Хокинс, Роуэн Эткинсон, Мэтт Лукас, Джим Картер и Мэтью Бэйнтон.

Премьера фильма запланирована на 15 декабря.

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