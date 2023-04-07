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Сегодня, 09:30

Тодд Филлипс объявил о завершении съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Ольга Стрельникова
Хоакин Феникс в образе Джокера
Фото из социальных сетей Хоакин Феникс в образе Джокера.
Леди Гага в образе Харли Квин
Фото из социальных сетей Леди Гага в образе Харли Квин.
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Режиссер фильма «Джокер: Безумие на двоих» Тодд Филлипс опубликовал новые фото. На них Леди Гага и Хоакин Феникс в образе Харли Квин и Джокера. Таким образом режиссер решил объявить об окончании съемок, длившихся с декабря прошлого года, поблагодарить актеров и всю команду. «Теперь собираюсь заползти в пещеру (монтажную) и все вместе смонтировать», — написал Тодд Филлипс в своем аккаунте.

Леди Гага в образе Харли Квин
Фото из социальных сетей Леди Гага в образе Харли Квин.

Сиквел «Джокера» выйдет 4 октября 2024 года. Первый фильм, также снятый Тоддом Филлипсом, вышел в прокат в 2019 году, собрал более одного миллиарда долларов и два «Оскара» (2020) — за лучший оригинальный саундтрек и за лучшую мужскую роль.

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