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Сегодня, 16:05

Том Хиддлстон рад вернуться в TVA на новом видео о создании второго сезона «Локи»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок второго сезона «Локи» (Loki).
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В преддверии выхода второго сезона «Локи» (Loki) Marvel Entertainment опубликовал видео, в котором рассказывается история экранного пути персонажа. Глава Marvel Studios Кевин Файги считает интерес аудитории к Локи безусловной заслугой Тома Хиддлстона: «Локи появляется в наших фильмах уже более десяти лет. С самого первого дня он действительно покорил всех и стал одним из наших самых любимых персонажей».

Второй сезон «Локи» выйдет 5 октября на платформе Disney+.

Во втором сезоне к касту проекта примкнули Ке Хюи Куан, Кейт Дики и Рафаэль Касаль. Продолжение проекта сосредоточится на поисках Сильвии, судьи Равонны, Мисс Минутки и истины о том, что на самом деле значит свобода воли и славная миссия.

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