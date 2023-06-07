Том Холланд выбрал лучший фильм о Человеке-пауке

Британский актер, за которым сейчас закреплена роль Питера Паркера в проектах студии Marvel, рассказал, какую картину о культовом супергерое он поставил на первое место в своем личном рейтинге. Оказалось, Том Холланд — большой фанат анимационной ленты «Человек-паук: Через вселенные».

«Я думаю, «Человека-паук: через вселенные» — это лучший фильм о Человеке-пауке, который когда-либо выпускали. Я горжусь его создателями. Эми Паскаль [продюсер] мне как мама», — признался Холланд.