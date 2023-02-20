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Сегодня, 14:10

Том Сайзмор, сыгравший в «Спасти рядового Райана», госпитализирован в критическом состоянии

Ольга Стрельникова
Фото Кадр из фильма
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Том Сайзмор, сыгравший сержанта Майка Хорвата в популярном боевике 90-х «Спасти рядового Райана», госпитализирован после перенесенной аневризмы головного мозга. Как сообщают официальные источники, этой ночью актер был найден в своем доме в Лос-Анджелесе и незамедлительно доставлен в местную больницу. Представитель Тома Сайзмора подтвердил диагноз. В настоящее время состояние актера оценивается как критическое.

В середине 90-х годов Том Сайзмор был на пике популярности и работал с такими режиссерами как Мартин Скорсезе, Ридли Скотт, Майкл Бэй. В числе его фильмов «Схватка», «Уайетт Эрп», «Реликт», «Харлей Дэвидсон» и другие.

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