«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным сериалом в России в 2024 году

22 ноября, 23:50
Компания Mediascope представила ТОП-30 самых популярных фильмов и сериалов в России в 2024 году. Первое место занял проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий о формировании казанских группировок 80-х, передает «Бюллетень кинопрокатчика».
На втором месте — сериал Сарика Андреасяна о владельце элитного эскортного агентства «Жизнь по вызову», а на третьем — комедийный сериал Степана Гордеева «Волшебный участок» о бывшем полицейском-снайпере, расследующем преступления, которые совершают сказочные персонажи.
«Жизнь по вызову»;
«Волшебный участок»;
«Универ»;
«Пацаны»;
«Невский»;
«Дом Дракона»;
«Последний богатырь»;
Fallout;
«Скорая помощь»;
«Мой демон»;
«Постучись в мою дверь»;
«Трудные подростки»;
«Сверхъестественное»;
«Зимородок»;
«Горячая точка»;
«Плакса»;
«Склифосовский»;
«Джек Ричер»;
«Зона комфорта»;
«Комбинация»;
«Банда Зиг Заг»;
«Тень Чикатило»;
«Акушер»;
«Наследники. Дар крови»;
«Два берега»;
«Великолепный век»;
«Против всех»;
«Шеф»;
«Демон».