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Тор Любовь и гром — Крис Хемсворт о фильме Тайки Вайтити
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:30

1 мин.

Крис Хемсворт считает, что стал пародией на самого себя в «Торе 4»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»
Фото Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»
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В интервью Vanity Fair Крис Хемсворт рассказал, что недоволен своей работой в фильме Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром».

«Я увлекся импровизацией и дурачеством, став пародией на самого себя», — объяснил актер.

Хемсворт считает, что пока не смог закончить историю персонажа правильно.

«Тор 4» получил самые низкие рейтинги среди всех фильмов о громовержце.

Проект MCU не спасли ни возвращение Натали Портман к роли Джейн Фостер (и дебют актрисы в качестве Могучего Тора), ни убийца богов Горр в исполнении Кристиана Бэйла, ни камео Рассела Кроу, ни Стражи Галактики, ни даже истошно орущие козлы, которых по сюжету подарили Тору в качестве благодарности за подвиги.

На последних, по словам режиссера, его вдохновил видеомем, основанный на треке Тейлор Свифт I Knew You Were Trouble.

Справедливости ради, предыдущая часть «Тора», получившая подзаголовок «Рагнарек» (ее снимал тоже Тайка Вайтити), стала самой успешной среди сольников об этом супергерое.

Ранее Тайка Вайтити рассказал, что Marvel ведет переговоры с Крисом Хемсвортом о возвращении к роли Тора, но, несмотря на это, снимать «Тора 5» он не будет.

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