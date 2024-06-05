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Трансформеры Новая искра 2 сезон: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:55

1 мин.

Второй сезон сериала «Трансформеры: Новая искра» выйдет 7 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Трансформеры: Новая искра»
Фото Кадр из сериала «Трансформеры: Новая искра»
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7 июня на Paramount+ пройдет премьера второго сезона сериала «Трансформеры: Новая искра». Действие анимационного проекта разворачивается после окончания гражданской войны между автоботами и десептиконами.

«Новая искра» рассказывает о новой породе земных трансформеров, которые способны к эмоциональной связи при помощи специальных кибер-перчаток.

Создателями проекта выступили Дэйл Малиновски, Антом Уордом и Николь Дубук.

Проект «Трансформеры: Новая искра» выйдет 7 июня на Paramount+.

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