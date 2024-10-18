Кто снялся в сериале «Трасса»

Сегодня, 20:45
В онлайн-кинотеатре Okko вышло восемь из десяти эпизодов сериала Душана Глигорова «Трасса». Проект рассказывает о судье из Петербурга, которая хочет найти пропавшую приемную дочь.
Александр Ильин — Виктор Чужих, бывший следователь;
Анна Михалкова — Эльвира Бараева, следователь;
Елизавета Ищенко — Кира, приемная дочь Светланы;
Семен Серзин — Андрей Тиль;
Алексей Фатеев — Виниченко;
Василиса Немцова — Вита Демченкова;
Геннадий Смирнов — Игорь Друз;
Елена Литвинова — Раиса Незнамова;
Сергей Уманов — Юрий Незнамов;
Данил Стеклов — Луженков;
Екатерина Стулова — Анжела;
Евгений Харитонов — Артурчик.