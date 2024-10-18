Кто снялся в сериале «Трасса»

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В онлайн-кинотеатре Okko вышло восемь из десяти эпизодов сериала Душана Глигорова «Трасса». Проект рассказывает о судье из Петербурга, которая хочет найти пропавшую приемную дочь.

Актеры и персонажи сериала «Трасса»

Карина Разумовская — Светлана Незнамова, судья;

Александр Ильин — Виктор Чужих, бывший следователь;

Анна Михалкова — Эльвира Бараева, следователь;

Елизавета Ищенко — Кира, приемная дочь Светланы;

Семен Серзин — Андрей Тиль;

Алексей Фатеев — Виниченко;

Василиса Немцова — Вита Демченкова;

Геннадий Смирнов — Игорь Друз;

Елена Литвинова — Раиса Незнамова;

Сергей Уманов — Юрий Незнамов;

Данил Стеклов — Луженков;

Екатерина Стулова — Анжела;

Евгений Харитонов — Артурчик.

Трейлер сериала «Трасса»

