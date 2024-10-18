Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Трасса сериал 2024: актеры и персонажи — кто снялся в проекте
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:45

1 мин.

Кто снялся в сериале «Трасса»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko
Фото Кадр со съемок сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В онлайн-кинотеатре Okko вышло восемь из десяти эпизодов сериала Душана Глигорова «Трасса». Проект рассказывает о судье из Петербурга, которая хочет найти пропавшую приемную дочь.

Актеры и персонажи сериала «Трасса»

  • Карина Разумовская — Светлана Незнамова, судья;

  • Александр Ильин — Виктор Чужих, бывший следователь;

  • Анна Михалкова — Эльвира Бараева, следователь;

  • Елизавета Ищенко — Кира, приемная дочь Светланы;

  • Семен Серзин — Андрей Тиль;

  • Алексей Фатеев — Виниченко;

  • Василиса Немцова — Вита Демченкова;

  • Геннадий Смирнов — Игорь Друз;

  • Елена Литвинова — Раиса Незнамова;

  • Сергей Уманов — Юрий Незнамов;

  • Данил Стеклов — Луженков;

  • Екатерина Стулова — Анжела;

  • Евгений Харитонов — Артурчик.

Трейлер сериала «Трасса»

Трасса сериал 2024: дата выхода серий и&nbsp;трейлер&nbsp;&mdash; где смотреть. Дата выхода сериала «Трасса»: расписание релиза эпизодов

Сериалы
Новости холдинга
У Михаила Ефремова в колонии ухудшилось состояние здоровья
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Путин заявил о готовности РФ продолжать борьбу с НАТО
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Месси считает, что Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч»
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ