Дата выхода сериала «Трасса»: расписание релиза эпизодов

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5 сентября на Okko пройдет премьера сериала «Трасса», по сюжету которого судья из Петербурга отправляется на поиски пропавшей приемной дочери.

Режиссером проекта выступил Душан Глигоров («Химера»), а сценарий «Трассы» написал Олег Маловичко («Переговорщик»).

В проекте снялись Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Геннадий Смирнов, Елена Литвинова и Сергей Уманов.

Трейлер сериала «Трасса»

Расписание релиза эпизодов сериала «Трасса»