Третий сезон «Медленных лошадей» с Гари Олдманом выйдет в декабре

Стриминговый сервис Apple TV+ анонсировал возвращение популярного шпионского сериала. Третья часть «Медленных лошадей» стартует уже 1 декабря: в этот день выйдут сразу два новых эпизода. Зрители вновь увидят знакомых персонажей в исполнении Гари Олдмана, Джека Лаудена, Кристин Скотт Томас и других.

В прошлом году Олдман заявил, что может уйти на пенсию после завершения «Медленных лошадей». Однако волноваться пока рано! Грядущий сезон не станет последним: на данный момент запланирован выпуск еще как минимум четвертого. Кроме того, недавно оскароносный актер присоединился к касту нового фильма итальянского режиссера Паоло Соррентино.

Напомним, что в основу «Медленных лошадей» легла серия книг британского писателя Мика Геррона о провинившихся агентах разведки, которых «ссылают» в особый отдел. Третий сезон снят по роману «Реальные тигры».