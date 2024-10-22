Вышел трейлер мультфильма «Три кота. Зимние каникулы»

НМГ Кинопрокат опубликовал трейлер мультфильма «Три кота. Зимние каникулы». Анимационный проект Дмитрия Высоцкого («Три Кота. Зимние прогулки») рассказывает о Коржике, Карамельке и Компоте, которые строят грандиозные планы на Новый год, а позже отправляются спасать котенка Леденца и его родителей, что делает грядущий праздник еще более незабываемым.

Персонажей мультфильма «Три кота. Зимние каникулы» озвучили Лев Кутенков (Коржик), Анна Глушинская (Карамелька), Владимир Прудников (Компот), Михаил Хрусталев (Папа) и Светлана Кузнецова (Мама).

«Когда работаешь над мультфильмом, практически невозможно предусмотреть и заложить все необходимые элементы успеха, чтобы точно угодить зрителю. Получается, что выход один — делать фильм, словно для своих собственных детей или для маленького себя. При создании нашего нового проекта мы руководствовались именно этим принципом. Это история, в которой будут зимние каникулы, фантастические изобретения, неожиданные опасности, захватывающие погони, борьба добра со злом, и конечно, победа добра. А еще веселый праздник, Новый Год», — рассказал режиссер мультфильма Дмитрий Высоцкий.

Премьера мультфильма «Три кота. Зимние каникулы» пройдет в российских кинотеатрах 12 декабря.