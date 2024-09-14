Стартовал сериал «Три женщины»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 16:25
13 сентября на STARZ состоялась премьера первого эпизода сериала «Три женщины». Проект рассказывает о героинях, которые стремятся изменить свою жизнь.
Первая история сосредоточена на женщине, которая изменяет мужу, потому что он отказывается от физической близости. Второй сюжет сосредоточен на школьнице, подавшей в суд на своего бывшего учителя, а третий — на владелице ресторана, чей муж выбирает для нее любовников.
В сериале снялись Шейлин Вудли, Бетти Гилпин, ДеВанда Уайз, Габриэль Криви, Блэр Андервуд, Джейсон Ральф, Блэр Редфорд, Хезер Голденхерш и Брайан Ф. О'Бирн.
|1 серия
|13 сентября
|2 серия
|20 сентября
|3 серия
|27 сентября
|4 серия
|4 октября
|5 серия
|11 октября
|6 серия
|18 октября
|7 серия
|25 октября
|8 серия
|1 ноября
|9 серия
|8 ноября
|10 серия
|15 ноября