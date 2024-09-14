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Три женщины сериал 2024: трейлер и дата выхода серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Стартовал сериал «Три женщины»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Три женщины»
Фото Кадр из сериала «Три женщины»
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13 сентября на STARZ состоялась премьера первого эпизода сериала «Три женщины». Проект рассказывает о героинях, которые стремятся изменить свою жизнь.

Первая история сосредоточена на женщине, которая изменяет мужу, потому что он отказывается от физической близости. Второй сюжет сосредоточен на школьнице, подавшей в суд на своего бывшего учителя, а третий — на владелице ресторана, чей муж выбирает для нее любовников.

В сериале снялись Шейлин Вудли, Бетти Гилпин, ДеВанда Уайз, Габриэль Криви, Блэр Андервуд, Джейсон Ральф, Блэр Редфорд, Хезер Голденхерш и Брайан Ф. О'Бирн.

Трейлер сериала «Три женщины»

Расписание релиза эпизодов сериала «Три женщины»

1 серия 13 сентября
2 серия 20 сентября
3 серия 27 сентября
4 серия 4 октября
5 серия 11 октября
6 серия 18 октября
7 серия 25 октября
8 серия 1 ноября
9 серия 8 ноября
10 серия 15 ноября
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