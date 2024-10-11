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Триггер 3 сезон 5 серия: когда выйдет — дата выхода 5 эпизода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:40

1 мин.

Когда выйдет 5-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Триггер»
Фото Кадр со съемок сериала «Триггер»
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На «Кинопоиске» вышли пять из восьми эпизодов третьего сезона сериала «Триггер» о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), который способен решить проблемы своих пациентов за один сеанс.

&laquo;Триггер&raquo;, третий сезон: обзор старта и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть новый сезон. «А ты точно психотерапевт?» Обзор старта третьего сезона сериала «Триггер»

В новом сезоне Стрелецкий уже успел вылечить одержимого токсичной маскулинностью футбольного фаната, девушку с избегающим типом привязанности, склонную к агрессии теннисистку и вспыльчивого шеф-повара.

Трейлер 3-го сезона сериала «Триггер»

Когда выйдет 5-я серия 3-го сезона «Триггера»

Премьера пятого эпизода третьего сезона «Триггера» пройдет 17 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Триггер 3 сезон: дата выхода серий&nbsp;&mdash; где смотреть все серии. Стартовал 3 сезон «Триггера»: расписание релиза эпизодов

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