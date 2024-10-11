Когда выйдет 5-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

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На «Кинопоиске» вышли пять из восьми эпизодов третьего сезона сериала «Триггер» о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), который способен решить проблемы своих пациентов за один сеанс.
В новом сезоне Стрелецкий уже успел вылечить одержимого токсичной маскулинностью футбольного фаната, девушку с избегающим типом привязанности, склонную к агрессии теннисистку и вспыльчивого шеф-повара.
Премьера пятого эпизода третьего сезона «Триггера» пройдет 17 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».