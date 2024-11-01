Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Триггер 3 сезон 8 серия: когда выйдет — дата выхода 8 эпизода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На «Кинопоиске» вышло семь из восьми эпизодов третьего сезона сериала «Триггер». Проект рассказывает о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), выводящем своих клиентов на эмоции и размышления, которые помогают им прийти к исцелению.

&laquo;Триггер&raquo;, третий сезон: обзор старта и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть новый сезон. «А ты точно психотерапевт?» Обзор старта третьего сезона сериала «Триггер»

В третьем сезоне Стрелецкий с помощью своего метода вылечил футбольного фаната, одержимого токсичной маскулинностью, девушку с избегающим типом привязанности, склонную к агрессии теннисистку, вспыльчивого шеф-повара, пациента с загадочной фобией, успешного бизнесмена, совершившего попытку суицида и гиперопекающего отца.

Когда выйдет 8-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Восьмая и заключительная серия третьего сезона «Триггера» выйдет 7 ноября.

Лихие, 2024. Где смотреть сериал «Лихие» Юрия Быкова

Сериалы
Новости холдинга
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Трусова о будущем: «Не закончу, пока сама не приму такое решение»
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу