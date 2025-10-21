«Трон: Арес» может принести Disney больше 130 миллионов долларов убытков

Издание Deadline сообщило, что фильм Йоакима Реннинга «Трон: Арес» может принести студии Disney более 130 миллионов долларов убытков. Ранее предполагалось, что бюджет картины составит 170-180 миллионов долларов, однако теперь стало известно, что создание «Ареса» обошлось в 220 миллионов долларов.

Если прибавить к этой сумме в том числе расходы на рекламу в 102,5 миллиона долларов, представление фильма на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, лазерный концерт группы Nine Inch Nails, из-за которого был перекрыт Голливудский бульвар, то затраты на картину составили около 347,5 миллиона долларов.

На данный момент «Трон 3» собрал в мировом прокате 103 миллиона долларов. Максимально картина предположительно может принести 214,8 миллиона долларов.

Это значит, что фильм с Джаредом Лето, вероятно, понесет убытки в размере 132,7 миллиона долларов.

«Честно говоря, у нас не было какого-то конкретного видения. Сама мысль о том, что Disney потратит четверть миллиарда долларов на фильм с Джаредом Лето в рамках франшизы, которая не пользовалась успехом четыре десятилетия, просто безумна», — отметил источник издания.

«Трон: Арес» рассказывает о безупречном ИИ-солдате, стремящемся попасть в реальный мир. На Rotten Tomatoes фильм получил 53 процента свежести на основании 234 рецензий. Зрители оценили картину куда выше: с их стороны у «Ареса» 86 процентов одобрения.