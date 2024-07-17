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Трудная сериал: тизер и дата выхода, Кира Медведева — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Опубликован тизер сериала «Трудная» с Кирой Медведевой

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Трудная»
Фото Кадр из сериала «Трудная»
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START опубликовал тизер сериала «Трудная», по сюжету которого главная героиня Влада пытается наладить свою жизнь после выхода из тюрьмы.

Режиссером проекта выступила Оксана Барковская («Новенькие»). Она же написала сценарий вместе с Ириной Гурьяновой («Плакса»).

В «Трудной» снялись Кира Медведева, Глеб Калюжный, Анна Демидова, Аристарх Венес, Ангелина Тихонова, Виктория Корлякова, Антон Пампушный, Дарья Щербакова, Артем Давыдов и Слава Киселева.

Премьера сериала «Трудная» пройдет в августе. Точная дата релиза пока неизвестна.

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