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Ты 5 сезон: тизер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:35

1 мин.

Netflix опубликовал тизер 5-го сезона сериала «Ты»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ты», реж. Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига Netflix
Фото Кадр из сериала «Ты», реж. Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига Netflix
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Netflix опубликовал тизер пятого сезона сериала «Ты», в котором Джо Голдберг напоминает о себе. Психологический триллер рассказывает о сотруднике книжного магазина, а позже — преподавателе со склонностью к преследованию интересных себе людей и расправе с ними, когда те ему надоедят.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Ты»

В финальном сезоне проекта снялись Пенн Бэджли, Шарлотта Ричи, Тати Габриэль, Мадлен Брюэр, Анна Кэмп, Гриффин Мэтьюз, Наташа Бехнам, Пит Пложек, Том Фрэнсис и Нава Мау.

Тизер 5-го сезона сериала «Ты»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Ты»

Все эпизоды пятого и финального сезона сериала «Ты» выйдут 24 апреля.

Ты, сериал, Netflix. «Ты»: что известно о 5-м и финальном сезоне психологического триллера

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