Сериал «Тысяча «нет» и одно «да»: расписание релиза эпизодов

На платформе Wink стартовал сериал Андрея Силкина («Молодежка. Новая смена») «Тысяча «нет» и одно «да». В центре сюжета проекта — отношения девушки из простой семьи Оксаны и богатого бизнесмена Сергея.

На свадьбе сестры Оксаны Сергей делает героине предложение. Девушка отказывается, но Сергей не собирается сдаваться.

Кто снялся в сериале «Тысяча «нет» и одно «да»

В проекте снялись Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов, Иван Жвакин, Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман и Мила Ершова.

Трейлер сериала «Тысяча «нет» и одно «да»

Расписание выхода эпизодов сериала «Тысяча «нет» и одно «да»