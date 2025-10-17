Сериал «Тысяча «нет» и одно «да»: расписание релиза эпизодов

17 октября, 15:05
На платформе Wink стартовал сериал Андрея Силкина («Молодежка. Новая смена») «Тысяча «нет» и одно «да». В центре сюжета проекта — отношения девушки из простой семьи Оксаны и богатого бизнесмена Сергея.
На свадьбе сестры Оксаны Сергей делает героине предложение. Девушка отказывается, но Сергей не собирается сдаваться.
В проекте снялись Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов, Иван Жвакин, Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман и Мила Ершова.
|1 серия
|9 октября
|2 серия
|9 октября
|3 серия
|16 октября
|4 серия
|23 октября
|5 серия
|30 октября
|6 серия
|6 ноября
|7 серия
|13 ноября
|8 серия
|20 ноября