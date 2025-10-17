Видео
Тысяча нет и одно да сериал 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

17 октября, 15:05

1 мин.

Сериал «Тысяча «нет» и одно «да»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Тысяча «нет» и одно «да», реж. Андрей Силкин, Wink
Фото Кадр из сериала «Тысяча «нет» и одно «да», реж. Андрей Силкин, Wink

На платформе Wink стартовал сериал Андрея Силкина («Молодежка. Новая смена») «Тысяча «нет» и одно «да». В центре сюжета проекта — отношения девушки из простой семьи Оксаны и богатого бизнесмена Сергея.

На свадьбе сестры Оксаны Сергей делает героине предложение. Девушка отказывается, но Сергей не собирается сдаваться.

Кто снялся в сериале «Тысяча «нет» и одно «да»

В проекте снялись Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов, Иван Жвакин, Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман и Мила Ершова.

Трейлер сериала «Тысяча «нет» и одно «да»

Расписание выхода эпизодов сериала «Тысяча «нет» и одно «да»

1 серия 9 октября
2 серия 9 октября
3 серия 16 октября
4 серия 23 октября
5 серия 30 октября
6 серия 6 ноября
7 серия 13 ноября
8 серия 20 ноября
Танго на&nbsp;осколках, сериал.Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Сериалы
