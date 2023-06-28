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Сегодня, 20:15

У Чедвика Боузмана появится звезда на Аллее славы

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Черная пантера».
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В следующем году на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе пройдет церемония закладки нескольких новых именных табличек. Одна из них посмертно достанется звезде киновселенной Marvel Чедвику Боузману. Исполнитель роли Черной пантеры скончался в 2020-м от осложнений, связанных с раком толстой кишки. Его последней работой стала лента «Ма Рейни: Мать блюза», за которую Боузман посмертно был номинирован на «Оскар».

Среди новых обладателей звезд на Аллее славы также заявлены Мишель Йео («Все везде и сразу»), Кристина Риичи («Сонная Лощина»), Мэгги Джилленхол («Темный рыцарь»), а также исполнители ведущих ролей в серии фильмов о Чудо-женщине Галь Гадот и Крис Пайн.

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