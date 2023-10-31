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Сегодня, 16:20

У сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» появился шоураннер и режиссеры

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Сериал Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново» находится на пороге глобальных перемен. Проект еще на стадии разработки стал изобретать себя заново. Главные сценаристы и режиссеры перезагрузки были отстранены от работы. Первые оставили за собой статус исполнительных продюсеров «Рожденного заново».

Теперь, как сообщает THR, к ребуту «Сорвиголовы» присоединился новый шоураннер Дарио Скардапейн («Каратель»). Снимать же сериал будут Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, уже работавшие над сериалами Marvel «Лунный рыцарь» и «Локи».

Премьера «Сорвиголовы: Рожденного заново» запланирована на январь 2025 года.

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