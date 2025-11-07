Вышел трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

7 ноября, 23:00
Lionsgate Movies опубликовал трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком». Проект представляет собой знаменитую дилогию Квентина Тарантино в формате одной картины, как режиссер планирован изначально.
Кроме того, Квентин Тарантино включил в фильм ранее не показанную 7,5-минутную анимационную сцену.
В картине снялись Ума Турман, Люси Лью, Вивика А. Фокс, Майкл Мэдсен, Дэрил Ханна, Дэвид Кэрредин, Джули Дрейфус, Тиаки Курияма, Сонни Тиба и Гордон Лю.
Премьера фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» пройдет 5 декабря.