Вышел трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

Lionsgate Movies опубликовал трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком». Проект представляет собой знаменитую дилогию Квентина Тарантино в формате одной картины, как режиссер планирован изначально.

Кроме того, Квентин Тарантино включил в фильм ранее не показанную 7,5-минутную анимационную сцену.

Кто снялся в фильме «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

В картине снялись Ума Турман, Люси Лью, Вивика А. Фокс, Майкл Мэдсен, Дэрил Ханна, Дэвид Кэрредин, Джули Дрейфус, Тиаки Курияма, Сонни Тиба и Гордон Лю.

Трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

Когда выйдет фильм «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

Премьера фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» пройдет 5 декабря.