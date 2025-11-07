Видео
Убить Билла Кровавое дело целиком фильм: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

7 ноября, 23:00

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком», реж. Квентин Тарантино, A Band Apart, Super Cool ManChu
Фото Кадр из фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком», реж. Квентин Тарантино, A Band Apart, Super Cool ManChu

Lionsgate Movies опубликовал трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком». Проект представляет собой знаменитую дилогию Квентина Тарантино в формате одной картины, как режиссер планирован изначально.

Кроме того, Квентин Тарантино включил в фильм ранее не показанную 7,5-минутную анимационную сцену.

Кто снялся в фильме «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

В картине снялись Ума Турман, Люси Лью, Вивика А. Фокс, Майкл Мэдсен, Дэрил Ханна, Дэвид Кэрредин, Джули Дрейфус, Тиаки Курияма, Сонни Тиба и Гордон Лю.

Трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

Когда выйдет фильм «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

Премьера фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» пройдет 5 декабря.

Доказательство смерти, Тарантино.«Кинокритик»: каким мог получиться последний фильм Квентина Тарантино

Фильмы
