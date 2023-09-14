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Сегодня, 11:00

«Убийцы цветочной луны»: Мартин Скорсезе представил финальный трейлер нового фильма

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны».
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Уже в следующем месяце зрители смогут оценить свежую работу культового режиссера. Мировая премьера «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе состоялась в рамках Каннского кинофестиваля, однако кинотеатральный релиз запланирован на конец октября.

Третий по счету промо-ролик масштабной картины вышел 13 сентября.

В центре сюжета — серия жестоких убийств коренных американцев, произошедшая в 1920 году. Недавно Скорсезе признался, что в первой версии сценария главным персонажем был следователь из ФБР, но в итоге он решил, что не стоит снимать подобную историю с точки зрения белого парня. В итоге фокус сместился на отношения женщины из племени осейджей и ее мужа, ветерана Первой мировой: их сыграли Лили Гладстоун и Леонардо ДиКаприо.

Также в картине засветились Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Брендан Фрейзер и другие. Литературной основой для «Убийц цветочной луны» стал одноименный научно-популярный роман Дэвида Гранна.

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