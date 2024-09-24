Сериал «Убийство в маленьком городке»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 16:55
Сегодня, 24 сентября на FOX (и на следующий день на Hulu) пройдет премьера сериала «Убийство в маленьком городке». Режиссерами проекта выступили Милан Чейлов, Лесли Хоуп и Аманда Таппинг.
По сюжету детектив Карл Альберг вместе с напарницей Эдвиной Йен расследуют преступления в тихом городе Саншайн-Кост.
В сериале снялись Россиф Сазерленд, Кристин Крук, Миа Лоу, Аарон Дуглас, Фиона Врум, Дакота Гуппи, Алиша Ньютон и Лукас Брайант.
|1 серия
|24 сентября
|2 серия
|1 октября
|3 серия
|8 октября
|4 серия
|15 октября
|5 серия
|22 октября
|6 серия
|29 октября
|7 серия
|5 ноября
|8 серия
|12 ноября