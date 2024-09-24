Сериал «Убийство в маленьком городке»: расписание релиза эпизодов

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Сегодня, 24 сентября на FOX (и на следующий день на Hulu) пройдет премьера сериала «Убийство в маленьком городке». Режиссерами проекта выступили Милан Чейлов, Лесли Хоуп и Аманда Таппинг.

По сюжету детектив Карл Альберг вместе с напарницей Эдвиной Йен расследуют преступления в тихом городе Саншайн-Кост.

В сериале снялись Россиф Сазерленд, Кристин Крук, Миа Лоу, Аарон Дуглас, Фиона Врум, Дакота Гуппи, Алиша Ньютон и Лукас Брайант.

Трейлер сериала «Убийство в маленьком городке»

Расписание выхода эпизодов сериала «Убийство в маленьком городке»