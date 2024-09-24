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Убийство в маленьком городке сериал 2024: трейлер и дата выхода серий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:55

1 мин.

Сериал «Убийство в маленьком городке»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Убийство в маленьком городке»
Фото Кадр из сериала «Убийство в маленьком городке»
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Сегодня, 24 сентября на FOX (и на следующий день на Hulu) пройдет премьера сериала «Убийство в маленьком городке». Режиссерами проекта выступили Милан Чейлов, Лесли Хоуп и Аманда Таппинг.

По сюжету детектив Карл Альберг вместе с напарницей Эдвиной Йен расследуют преступления в тихом городе Саншайн-Кост.

В сериале снялись Россиф Сазерленд, Кристин Крук, Миа Лоу, Аарон Дуглас, Фиона Врум, Дакота Гуппи, Алиша Ньютон и Лукас Брайант.

Трейлер сериала «Убийство в маленьком городке»

Расписание выхода эпизодов сериала «Убийство в маленьком городке»

1 серия 24 сентября
2 серия 1 октября
3 серия 8 октября
4 серия 15 октября
5 серия 22 октября
6 серия 29 октября
7 серия 5 ноября
8 серия 12 ноября
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