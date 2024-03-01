Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Уборщица 3 сезон: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

1 марта, 21:30

1 мин.

Премьера 3 сезона многосерийного триллера «Уборщица» состоится 5 марта

На Fox выйдет 3 сезон сериала «Уборщица»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Уборщица»
Фото Кадр из сериала «Уборщица»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

5 марта на Fox выйдет третий сезон сериала «Уборщица». Проект рассказывает о Тони, в силу сложившихся обстоятельств получившей работу чистильщицы у местного авторитета. Главной героине нужно прибирать места преступлений, скрывая улики.

В многосерийном триллере снялись Элоди Юнг, Адан Канто, Оливер Хадсон, Марта Миллан, Шон Лью, Ева Де Доминичи и Лиза Вейл.

На данный момент неизвестно точное количество эпизодов третьего сезона «Уборщицы». В первый сезон проекта вошло 10 серий, а во второй — 12.

Что касается продолжения сериала, премьера первого эпизода третьего сезона пройдет 5 марта, а вторая серия «Уборщицы» выйдет 12 марта.

Сигнал тревоги, 2 сезон. Дата выхода 2 сезона сериала «Сигнал тревоги»: расписание релиза эпизодов

Сериалы
6
Обсудить
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Актер «Черной Вдовы» назвал свой опыт работы в MCU душераздирающим