Премьера 3 сезона многосерийного триллера «Уборщица» состоится 5 марта

Читайте нас в

5 марта на Fox выйдет третий сезон сериала «Уборщица». Проект рассказывает о Тони, в силу сложившихся обстоятельств получившей работу чистильщицы у местного авторитета. Главной героине нужно прибирать места преступлений, скрывая улики.

В многосерийном триллере снялись Элоди Юнг, Адан Канто, Оливер Хадсон, Марта Миллан, Шон Лью, Ева Де Доминичи и Лиза Вейл.

На данный момент неизвестно точное количество эпизодов третьего сезона «Уборщицы». В первый сезон проекта вошло 10 серий, а во второй — 12.

Что касается продолжения сериала, премьера первого эпизода третьего сезона пройдет 5 марта, а вторая серия «Уборщицы» выйдет 12 марта.