Сериал «Убойный отпуск»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 16:25
На KION вышли первые четыре эпизода сериала Сергея Дьячковского («Выжившие») «Убойный отпуск».
По сюжету проекта Люба и Рома считают, что их брак обречен, но, чтобы не расстраивать свою беременную дочь Настю, они принимают ее подарок — тур в пятизвездочный отель в Турции.
После заселения супруги проводят вечер в разных компаниях, а наутро Люба находит у себя в постели труп Эмина, с которым познакомилась накануне. Супруги начинают думать, как избавиться от тела.
В сериале снялись Анна Михалкова, Александр Робак, Любовь Аксенова, Алим Хоконов, Степан Девонин, Денис Кузнецов, Аля Элоуисси, Сергей Дьячковский и Зия Ага.
|1 серия
|1 июля
|2 серия
|1 июля
|3 серия
|4 июля
|4 серия
|11 июля
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|7 серия
|25 июля