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Ученик Восхождение Трампа фильм 2024: выйдет ли в России и когда
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:15

1 мин.

Российская премьера байопика «Ученик. Восхождение Трампа» перенесена

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси, Scythia Films
Фото Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси, Scythia Films
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Российская премьера байопика Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» перенесена. Картина о становлении Дональда Трампа должна была выйти в кинотеатрах 31 октября, но теперь, как сообщает РБК Life со ссылкой на пресс-службу дистрибьюторской компании, новая дата релиза будет объявлена позже.

В этом году фильм «Ученик. Восхождение Трампа» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине исполнил Себастиан Стэн.

Трейлер фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

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