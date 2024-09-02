На FX стартовал сериал «Учитель английского»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 2 сентября на FX стартовал сериал «Учитель английского». Проект рассказывает о педагоге Эване, который пытается поладить с учениками и коллегами, а также понять, можно ли по-настоящему быть на работе самим собой.

В сериале снялись Брайан Джордан Альварес, Саванна Гэнн, Сара Копкин, Эмили Топпер и Джесси Малиновски.

Расписание релиза эпизодов сериала «Учитель английского»