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Учитель английского сериал 2024: дата выхода серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:40

1 мин.

На FX стартовал сериал «Учитель английского»: расписание релиза эпизодов

3 эпизод сериала «Учитель английского» выйдет 9 сентября
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Учитель английского»
Фото Кадр из сериала «Учитель английского»
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Сегодня, 2 сентября на FX стартовал сериал «Учитель английского». Проект рассказывает о педагоге Эване, который пытается поладить с учениками и коллегами, а также понять, можно ли по-настоящему быть на работе самим собой.

В сериале снялись Брайан Джордан Альварес, Саванна Гэнн, Сара Копкин, Эмили Топпер и Джесси Малиновски.

Расписание релиза эпизодов сериала «Учитель английского»

1 серия 2 сентября
2 серия 2 сентября
3 серия 9 сентября
4 серия 16 сентября
5 серия 23 сентября
6 серия 30 сентября
7 серия 7 октября
8 серия 14 октября
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