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Уэнсдэй 2 сезон: кого сыграет Леди Гага
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

1 мин.

Леди Гага присоединилась к касту 2-го сезона сериала «Уэнсдэй»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих», реж. Тодд Филлипс / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих», реж. Тодд Филлипс / Warner Bros.
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Актриса и певица Леди Гага присоединилась к актерскому составу второго сезона сериала Тима Бертона «Уэнсдэй». Кого именно она сыграет, не уточняется. Как предполагает издание IndieWire, роль Леди Гаги будет эпизодической.

После выхода первого сезона «Уэнсдэй» танец главной героини под песню Леди Гаги Bloody Mary стал вирусным в соцсетях. Зрители стали пытаться его воссоздать, Леди Гага тоже поддержала популярный тренд TikTok, повторив танец Уэнсдэй.

В сериале персонаж Дженны Ортеги танцевал на балу под другую композицию, The Cramps — Goo Goo Muck.

Второй сезон «Уэнсдэй» выйдет в следующем году. Точная дата релиза продолжения проекта пока неизвестна.

Уэнсдэй, Netflix. «Уэнсдэй»: что известно о 2-м сезоне сериала Тима Бертона

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