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Сегодня, 11:20

«Уэнсдэй» стал самым популярным англоязычным сериалом Netflix

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Уэнсдей»
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Недавно стриминговый сервис обновил свои алгоритма подсчета, в результате чего четвертый сезон «Очень странных дел» сместился с первого места в рейтинге популярности. Новым лидером стал фэнтези-детектив «Уэнсдей».

Также в топ-10 вошли «Монстр: История Джеффри Дамера», «Бриджертоны», «Хранитель» и «Ход королевы». А вот самым просматриваемым сериалом в истории Netflix по-прежнему остается южнокорейская «Игра в кальмара».
Основным изменением в системе расчета популярности шоу стал временной период: теперь учитываются просмотры за 91 дней, а не за 28, как было раньше.

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