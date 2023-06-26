«Уэнсдэй» стал самым популярным англоязычным сериалом Netflix

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Недавно стриминговый сервис обновил свои алгоритма подсчета, в результате чего четвертый сезон «Очень странных дел» сместился с первого места в рейтинге популярности. Новым лидером стал фэнтези-детектив «Уэнсдей».
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