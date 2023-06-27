Уэс Андерсон рассказал про свой новый фильм

Американский режиссер в интервью французскому изданию LeMonde поделился деталями своего будущего проекта. На главную роль Уэс Андерсон пригласил Бенисио Дель Торо, с которым уже работал над картиной «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Известно, что сюжет будет строиться вокруг шпионажа и отношений между отцом и дочерью. Андерсон также добавил, что его новый фильм будет более мрачным, чем обычно.

Еще одна лента от Андерсона прямо сейчас находится на стадии постпродакшна. Речь идет о короткометражке «Чудесная история Генри Шугара» по мотивам рассказов Роальда Даля, в которой снялись Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Бен Кингсли, Дев Патель и другие.