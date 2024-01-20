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Уиллем Дефо заявил, что из-за стримингов люди перестают смотреть серьезное кино
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:05

1 мин.

Уиллем Дефо заявил, что из-за стримингов люди перестают смотреть серьезное кино

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джон Уик».
Фото Кадр из фильма «Джон Уик»
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В интервью The Guardian Уиллем Дефо раскритиковал стриминговые платформы за то, что из-за них зрители перестают смотреть серьезное кино.

«Более сложные фильмы могут остаться невостребованными без по-настоящему внимательной аудитории. Это очень важно. Теряется социальный аспект: раньше люди ходили в кино, а потом обсуждали его за ужином. Теперь они идут домой и говорят: «Эй, дорогая, давай сегодня вечером посмотрим что-нибудь глупое», листают список, просматривают 10 фильмов за пять минут и говорят: «Забудь об этом, пошли спать». Что стало с обсуждениями?», — считает актер.

Одними из последних вышедших проектов Уиллема Дефо стали картина «Бедные-несчастные» и историческая драма «Долгожданный рассвет», российская премьера которой пройдет 29 февраля.

В числе предстоящих релизов с Уиллемом Дефо — фильм Тима Бертона «Битлджус 2».

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