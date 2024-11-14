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Укрытие 2 сезон: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:30

1 мин.

Дата выхода 2-го сезона сериала «Укрытие»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Укрытие», реж. Адам Бернштейн, Берт, Мортен Тильдум / Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Укрытие», реж. Адам Бернштейн, Берт, Мортен Тильдум / Apple TV+
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15 ноября на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона сериала «Укрытие». Действие проекта разворачивается в недалеком будущем, где 10 тысяч человек живут под землей в огромном бункере, веря, что на поверхность выходить опасно, потому что воздух снаружи отравлен. В продолжении проекта у них появится возможность узнать больше правды о своем доме.

Кто снялся в сериале «Укрытие»

В проекте снялись Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер, Кристиан Очоа, Ави Наш, Билли Постлетуэйт, Чиназа Уче, Иэн Глен и Ремми Милнер.

Трейлер 2-го сезона сериала «Укрытие»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Укрытие»

1 серия 15 ноября
2 серия 22 ноября
3 серия 29 ноября
4 серия 6 декабря
5 серия 13 декабря
6 серия 20 декабря
7 серия 27 декабря
8 серия 3 января
9 серия 10 января
10 серия 17 января
&laquo;Укрытие&raquo;: чего ждать от&nbsp;второго сезона постапокалиптического сериала с&nbsp;Ребеккой Фергюсон. «Укрытие»: чего ждать от второго сезона постапокалиптического сериала с Ребеккой Фергюсон

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