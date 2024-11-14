Дата выхода 2-го сезона сериала «Укрытие»: расписание релиза эпизодов

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15 ноября на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона сериала «Укрытие». Действие проекта разворачивается в недалеком будущем, где 10 тысяч человек живут под землей в огромном бункере, веря, что на поверхность выходить опасно, потому что воздух снаружи отравлен. В продолжении проекта у них появится возможность узнать больше правды о своем доме.

Кто снялся в сериале «Укрытие»

В проекте снялись Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер, Кристиан Очоа, Ави Наш, Билли Постлетуэйт, Чиназа Уче, Иэн Глен и Ремми Милнер.

Трейлер 2-го сезона сериала «Укрытие»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Укрытие»