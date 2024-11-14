Дата выхода 2-го сезона сериала «Укрытие»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 16:30
15 ноября на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона сериала «Укрытие». Действие проекта разворачивается в недалеком будущем, где 10 тысяч человек живут под землей в огромном бункере, веря, что на поверхность выходить опасно, потому что воздух снаружи отравлен. В продолжении проекта у них появится возможность узнать больше правды о своем доме.
В проекте снялись Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер, Кристиан Очоа, Ави Наш, Билли Постлетуэйт, Чиназа Уче, Иэн Глен и Ремми Милнер.
|1 серия
|15 ноября
|2 серия
|22 ноября
|3 серия
|29 ноября
|4 серия
|6 декабря
|5 серия
|13 декабря
|6 серия
|20 декабря
|7 серия
|27 декабря
|8 серия
|3 января
|9 серия
|10 января
|10 серия
|17 января