Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон воссоединились в трейлере «Искусства по понятиям»

Актеры, известные по культовой ленте «Криминальное чтиво», снова поработали вместе. На сей раз Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон снялись в криминальной комедии «Искусство по понятиям». В фильме также засветились Джо Манганьелло («Супер Майк») и дочь Умы — Майя Хоук («Очень странные дела»).

В центре картины, которая выйдет в российский прокат 23 ноября — хитрая схема по отмыванию денег с участием арт-дилера (Турман), наемного убийцы (Манганьелло) и его босса (Джексон). Однако, как обычно, все пойдет не по плану, и главные герои внезапно станут звездами в мире искусства.