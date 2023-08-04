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Сегодня, 17:00

Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон воссоединились в трейлере «Искусства по понятиям»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Искусство по понятиям».
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Актеры, известные по культовой ленте «Криминальное чтиво», снова поработали вместе. На сей раз Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон снялись в криминальной комедии «Искусство по понятиям». В фильме также засветились Джо Манганьелло («Супер Майк») и дочь Умы — Майя Хоук («Очень странные дела»).

В центре картины, которая выйдет в российский прокат 23 ноября — хитрая схема по отмыванию денег с участием арт-дилера (Турман), наемного убийцы (Манганьелло) и его босса (Джексон). Однако, как обычно, все пойдет не по плану, и главные герои внезапно станут звездами в мире искусства.

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