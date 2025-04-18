Умер актер дубляжа Рудольф Панков

Российский актер дубляжа и кино Рудольф Панков скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT. Причина смерти — последствия нескольких инсультов, осложненные деменцией.

Рудольф Панков родился 17 сентября 1937 года в Наро-Фоминске. После завершения обучения в ВГИКе в 1961 году он начал свою карьеру на киностудии имени Горького.

В советскую эпоху Панков занялся дубляжом и озвучил таких персонажей, как Адриано Челентано в картинах «Блеф» и «Укрощение строптивого», а также знаменитого майора Бомона из фильма «Профессионал».

За годы своей работы Рудольф Панков озвучил более 800 ролей. Он стал известен благодаря таким работам, как голос Одина в блокбастере «Тор: Рагнарек», а также персонажи Артура Уизли из «Гарри Поттера», Кея из «Людей в черном» и Магнето из «Людей Икс». Кроме кино, Панков также занимался дубляжем видеоигр.