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Умер актер дубляжа Рудольф Панков
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Умер актер дубляжа Рудольф Панков

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Рудольф Панков
Фото Ssmith, wodehouse.ru, Wikimedia
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Российский актер дубляжа и кино Рудольф Панков скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT. Причина смерти — последствия нескольких инсультов, осложненные деменцией.

Рудольф Панков родился 17 сентября 1937 года в Наро-Фоминске. После завершения обучения в ВГИКе в 1961 году он начал свою карьеру на киностудии имени Горького.

В советскую эпоху Панков занялся дубляжом и озвучил таких персонажей, как Адриано Челентано в картинах «Блеф» и «Укрощение строптивого», а также знаменитого майора Бомона из фильма «Профессионал».

За годы своей работы Рудольф Панков озвучил более 800 ролей. Он стал известен благодаря таким работам, как голос Одина в блокбастере «Тор: Рагнарек», а также персонажи Артура Уизли из «Гарри Поттера», Кея из «Людей в черном» и Магнето из «Людей Икс». Кроме кино, Панков также занимался дубляжем видеоигр.

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