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Умер кинорежиссер Бертран Блие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:33

1 мин.

Умер кинорежиссер Бертран Блие

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На 86-м году жизни умер лауреат «Оскара» и Гран-при Каннского кинофестиваля французский кинорежиссер Бертран Блие, сообщает Le Figaro со ссылкой на подтверждение от близких кинематографиста.

Блие за свою карьеру снял 20 фильмов и написал сценарии к 24 картинам. А его картина «Приготовьте ваши носовые платки» была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Еще одну крупную награду — Гран-при Каннского фестиваля кинорежиссер получил за фильм «Слишком красивая для тебя».

Кроме того, Бертран Блие трижды становился лауреатом премии «Сезар».

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