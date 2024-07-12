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Умерла советская актриса Любовь Стриженова: что известно — лучшие роли
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:50

1 мин.

Умерла советская актриса Любовь Стриженова

Мария Маковей
Автор
Любовь Стриженова.
Фото Кадр из фильма «Стежки-дорожки»
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Известная советская актриса Любовь Стриженова скончалась на 84-м году жизни в Свято-Троицком монастыре в Чувашии, сообщает РИА «Новости». Причиной смерти стал инсульт.

Актриса прославилась благодаря сериалу «Вечный зов». Также она снималась в таких фильмах, как «Стежки-дорожки», «От зимы до зимы», «Бесы». Помимо прочего, Стриженова участвовала в различных театральных постановках, работала на Всесоюзном радио, где вела передачу «Взрослым о детях».

В 2008 году Стриженова ушла в женский монастырь и приняла постриг с именем Иудифь.

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