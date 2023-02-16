Universal Pictures запустила в производство киноадаптацию трилогии «Как приручить дракона»

В компании Universal Pictures официально заявили о запуске производства полнометражного фильма по анимационной трилогии «Как приручить дракона» и даже наметили дату премьеры — 14 марта 2025 года. Однако, кто сыграет главные роли, пока неизвестно, поскольку кастинг в самом разгаре.

Режиссером проекта станет Дин Деблуа, создавший все три мультфильма. Это его первая работа в полнометражном кино. В тандеме с ним будет работать продюсер Марк Платт, на счету которого такие фильмы, как «Ла-Ла Ленд» и «Блондинки в законе».

В основу фильма ляжет сюжет оскароносной анимационной трилогии Dream Works Animation, вышедшей в прокат в период с 2010 по 2019 год.